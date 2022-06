Sarah Jessica Parker explica por que Samantha não está no revival de "Sex and the City"

Nas seis temporadas e dois filmes de "Sex and the City", Kim Cattrall deu vida à incônica personagem Samantha Jones. Apesar do sucesso, a atriz não fez parte do revival "And Just Like That" (HBO Max). Pela primeira vez, Sarah Jessica Parker, estrela e produtora da série derivada, abriu o jogo sobre o motivo de não ter convidado Cattrall para integrar o elenco. Saiba mais abaixo!