10 revelações feitas na série documental "Pacto Brutal" sobre o assassinato de Daniella Perez

Outro fato que sustenta isso é a arma utilizada no crime. De acordo com o assassino, foi usada uma tesoura que estava em seu carro, por ter sido algo inesperado durante a briga. No entanto, de acordo com o laudo pericial, com base nas lesões feitas em Daniella, o assassinato só poderia ter sido com uma adaga, que nunca chegou a ser encontrada. Na versão dos condenados, a arma do crime foi jogada no mar.