Produção de "Uma Advogada Extraordinária" esperou atriz terminar outro projeto da Netflix

No chamado “k-drama”, Park Eun Bin dá vida à advogada Woo Young-woo, que tem um QI de 164, mas sempre teve dificuldades em se relacionar com as pessoas. No entanto, depois de se formar como a melhor aluna na Universidade de Seoul, ela consegue um trabalho em um grande escritório de advocacia. Como recém-contratada, Woo precisa conviver com o espectro autista e os desafios da profissão dentro e fora dos tribunais.