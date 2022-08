Qual o final da 3ª temporada de "Eu Nunca...": Devi fica com Ben ou Paxton?

Inicialmente, Devi havia decidido não ir para a nova escola , já que queria terminar os estudos ao lado dos amigos. No entanto, após uma conversa com a mãe, Nalini (Poorna Jagannathan), e a prima, Kamala (Richa Moorjani), a jovem resolve dar uma chance ao novo colégio e faz uma viagem para conhecê-lo. Após ficar por dentro do internato, ela acaba gostando do local e opta por mudar de escola.