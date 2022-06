O que acontece com Tempesta na 3ª temporada de "The Boys"? Vilã tem destino chocante

Já disponível no catálogo do Prime Video, streaming da Amazon, a 3ª temporada de "The Boys" chegou para mostrar os desfechos de alguns personagens — que haviam ficado em aberto nos últimos episódios. Uma das histórias é a de Tempesta/Stormfront (Aya Cash), que foi desmascarada como nazista, mas ainda tinha uma grande conexão com o Capitão Pátria/Homelander (Antony Starr).