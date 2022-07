Música tocada por Eddie em "Stranger Things 4" sobe ao topo das paradas: foi lançada em 1986

No episódio 9 de "Stranger Things 4", os adolescentes armam um plano para acabar com Vecna (Jamie Campbell Bower) no Mundo Invertido. Em uma das etapas, Eddie e Dustin (Gaten Matarazzo) tentam chamar a atenção dos morcegos com música alta. Para tanto, o presidente do Hellfire Club é responsável por tocar "Master of Puppets" na guitarra. E é claro que o som caiu na graça do público!