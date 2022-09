Marido de Neil Patrick Harris está em "Uncoupled" e quase ninguém percebeu

Apesar de só aparecer em um capítulo da série do famoso produtor Darren Star, David Burtka protagoniza cenas bem cômicas. Especialmente quando acaba mostrando o trabalho artístico da sua mãe para Stanley (Brooks Ashmanskas) - o que acaba gerando momentos constrangedores para os personagens. No entanto, David e Neil não chegam a contracenar juntos no episódio.