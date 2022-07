Kimiko em "The Boys", atriz revela que cenas de luta são mais fáceis do que as danças

Em uma coletiva de imprensa com o elenco de "The Boys" da qual o Zappeando participou, Karen Fukuhara revelou que, para ela, as cenas de luta da 3ª temporada foram mais difíceis de serem gravadas do que as sequências de dança. Isso porque a atriz norte-americana já tem um passado com artes marciais — mas nunca teve experiência com coreografias de dança ou com canto.