Atriz de "The Boys" teve cabelo arrancado durante cena de luta da 3ª temporada

A cena em questão pode até parecer simples, mas teve bastidores complicados. "Foi insano, mas muito divertido. Eu saí do set naquele dia com pedaços do meu cabelo faltando. Porque havia muito sangue falso e foi uma sequência muito física, nós mexíamos muito", contou Claudia ao Digital Spy. Apesar do susto, a atriz deixou claro que seu cabelo já cresceu novamente. "Estamos de boa, foi fabuloso!", brincou.