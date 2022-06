Quem é Kamala Khan: conheça a protagonista de "Ms. Marvel", nova série do Disney+

No entanto, apesar de já ser uma super-heroína e ter responsabilidades absurdas ao tentar salvar o mundo, Kamala é apenas uma adolescente do ensino médio que busca se formar e conviver da melhor maneira possível com seus sentimentos, colegas de classe e crushs. A jovem geek é apaixonada pelo mundo de super-heróis, principalmente quando se trata da Capitã Marvel. Além disso, está sempre por dentro de todas as fanfics criadas para seus ídolos e participa de convenções destinadas ao público nerd.