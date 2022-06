Final explicado de "Uma Mãe Perfeita": Anya tem relação com o assassinato de Damien?

Em um flashback, vemos que, certa noite, Anya se envolve propositalmente com Damien em uma balada e os dois vão para a casa do rapaz. Depois de beberem bastante, Anya chantageia o "affair", que não aceita as investidas, se torna agressivo e estupra a garota. Ela acaba apunhalando o rival com uma faca e ligando para Kamal, que logo chega à cena do crime. Na ocasião, antes do libanês fugir, Anya entrega para ele a carteira e o relógio do herdeiro — tudo para tentar tirar algum proveito da situação.