Final explicado da 1ª temporada de "Maldivas": saiba o que está por trás da morte de Patrícia

Inicialmente, a investigação de Liz ocorre em paralelo à do detetive Denilson (Enzo Romani) - o responsável pelo caso -, mas logo os dois se unem para descobrir a verdade. Para a dupla, três pessoas são as principais suspeitas do crime: Milene (Manu Gavassi), Kat (Carol Castro) e Rayssa (Sheron Menezzes), cada uma com o seu motivo para assassinar Patricia.