Vanessa Gerbelli e Marquezine são mãe e filha em "Maldivas": "Tinha que ser nós duas de novo"

Apesar de ser uma série original da gigante do streaming, a produção tem uma grande semelhança com a novela "Mulheres Apaixonadas", de Manoel Carlos, que foi ao ar em 2003 na Globo. Isso porque Vanessa Gerbelli e Bruna Marquezine estão juntas novamente nos papéis de mãe e filha — e, mesmo com enredos diferentes, suas personagens têm uma história semelhante à do passado.