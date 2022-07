Série documental sobre assassinato de Daniella Perez chega ao streaming em julho: detalhes

A HBO Max se prepara para lançar mais uma série documental original: "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez". Com direção de Tatiana Issa e Guto Barra, que também assina o roteiro, a produção de cinco episódios reconstitui com detalhes os fatos e o julgamento do caso que impactou o Brasil no início dos anos 90 — a morte da filha de 22 anos de Gloria Perez. Saiba mais abaixo!