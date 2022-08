Filho de Reese e Ryan Philippe segue a carreira dos pais: Deacon estreou em série da Netflix

Recém-formado no ensino médio, Deacon Phillippe começou recentemente a se dedicar também à carreira musical, com o lançamento do seu primeiro single em 2020, chamado “Long Run” ao lado da cantora escocesa Nina Nesbitt. No ano seguinte, disponibilizou nas plataformas de música sua segunda canção, “Love For, The Summer”, em parceria com a tiktoker Kelsea Ballerini.