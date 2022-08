Filho mais velho de Wagner Moura faz rara aparição em prêmio de cinema: veja fotos

Muito discreto sobre a vida pessoal, Wagner Moura opta por manter a família longe dos holofotes, mas fez uma aparição raríssima ao lado do filho mais velho, Bem, e da esposa, Sandra Delgado, levando os dois para acompanhá-lo na 21ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Rio de Janeiro. Veja as fotos!