Protagonista da versão original de "Cúmplices de um Resgate" está em nova série da Netflix

"A imprensa foi bem agressiva comigo e isso me afetou muito. Foi uma época difícil da minha vida, era difícil até levantar da cama. Eu não entendia os insultos, não entendia porque brigavam tanto comigo", afirmou. "Eram pessoas que nem me conheciam e me machucavam. Tinha um grupo na internet de meninas da escola que se juntaram para me xingar. Foi algo muito forte, um bullying horrível", completou.