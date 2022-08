21 séries diferentonas da Netflix que vão te deixar mais inteligente: da ficção à realidade

Já imaginou poder contar com a tecnologia para saber o impacto de cada aspecto da vida? A série "O Futuro" reúne vários especialistas para analisar as tendências revolucionárias atreladas à tecnologia. Tudo isso para fazer alguns questionamentos que vale a pena pensar como a possibilidade do match perfeito com ajuda da inteligência artificial, turismo espacial, arquitetura do futuro, entre outros. Lançada em 2020, a série traz 12 episódios, com uma média de 30 minutos cada.