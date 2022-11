Regina Casé sobre relação de Zoé e Humberto em "Todas as Flores": "Tem um troço comigo"

"Apesar da paixão que ele tem pela vida, é um personagem dúbio, contraditório, vulnerável, ele tem uma fraqueza de caráter. Eu vejo no Humberto um personagem com muitas contradições. Com cada personagem, ele tem um comportamento", acrescentou o ator, que entregou a paixão do executivo por Judith (Mariana Nunes).