Quem morre em "Todas as Flores": novela terá nova vítima após o incêndio na Rhodes

O incêndio no centenário da Rhodes certamente ficou marcado para quem acompanha "Todas as Flores". A morte de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) gerou extrema comoção pela forma como aconteceu, mas essa não é a única tragédia que abala a novela. No bloco de capítulos que vai do 16 ao 20, mais um personagem morre. Saiba quem!