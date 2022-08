Velho do Rio surpreende Juma ao revelar detalhes do parto da filha: "Igual Maria Marruá"

Diretamente de "Pantanal", o Velho do Rio (Osmar Prado) volta a surpreender com as suas habilidades de prever o destino. Dessa vez, a entidade vai dar detalhes do parto de Juma (Alanis Guillen), revelando o sexo do bebê e adiantando para a menina-onça que o momento do nascimento vai ser semelhante ao que passou Maria Marruá (Juliana Paes).