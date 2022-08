Velho do Rio ignora chamados de Juma e gera tensão em "Pantanal": acha sangue na tapera

O Velho do Rio (Osmar Prado) nunca soltou a mão de Juma (Alanis Guillen) em "Pantanal" e chega até a surpreendê-la com o sexo do seu bebê nos próximos capítulos, mas a menina-onça passa por momentos de desespero por não conseguir contato com a entidade, quando Zé Lucas (Irandhir Santos) desaparece após ser atingido por um disparo. Entenda!