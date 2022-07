Velho do Rio interfere para que Juma mande Zé Lucas embora da tapera em "Pantanal": entenda

O Velho do Rio (Osmar Prado) não vai deixar Zé Lucas (Irandhir Santos) na tapera por muito tempo. Mesmo decepcionado com Jove (Jesuíta Barbosa), o ser místico volta a procurar Juma (Alanis Guillen) para reafirmar que o destino da menina-onça é ao lado do marido e pede que expulse o hóspede o quanto antes nos próximos capítulos de "Pantanal". Entenda!