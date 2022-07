Público não perdoou detalhe em beijo de Tadeu e Zefa em "Pantanal": peão virou meme na web

O clima voltou a esquentar entre Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa) no capítulo desta segunda-feira (25) em "Pantanal". O peão surpreendeu a namorada com um beijo daqueles e deu para ver que não teve nada de técnico. Um detalhe inusitado acabou caindo no gosto do público: o herdeiro de Filó (Dira Paes) mirou no queixo da amada.