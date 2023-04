Rafa revela que está namorando e Theo consegue estragar tudo em "Vai na Fé"

Rafa (Caio Manhente) vai oficializar o namoro com Kate (Clara Moneke) nos próximos capítulos de "Vai na Fé". A notícia deixa Clara (Regiane Alves) eufórica, mas Theo (Emilio Dantas), mesmo sem saber que se trata da ex-amante, consegue estragar a alegria do filho com sua reação. Confira!