Recaída de Ben e Lumiar só aumenta tensão entre o ex-casal de "Vai na Fé": entenda

Alerta de reviravolta! Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Ben (Samuel de Assis) acaba tendo uma recaída com Lumiar (Carolina Dieckmann), depois que a mãe do advogado revela um segredo do passado envolvendo a nora, que mexe com o coração do protagonista. Apesar do beijo, as coisas voltam a desandar entre o ex-casal.