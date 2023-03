Lumiar acaba com sonho de Ben como advogado e dá notícia ao marido em "Vai na Fé"

Alerta de reviravolta! Lumiar (Carolina Dieckmann) vai acabar com o sonho de Ben (Samuel de Assis) de fazer projeto com os alunos de Direito do ICAES e o deixa frustrado ao dar a notícia nos próximos capítulos de "Vai na Fé". O advogado, pela primeira vez, estava encantado com a possibilidade de reinventar a carreira.