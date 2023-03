Theo revela a Lumiar que é apaixonado por Sol e advogada tira conclusão em "Vai na Fé"

Alerta de reviravolta! Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Theo (Emilio Dantas) vai revelar para Lumiar (Carolin Dieckmann) que é perdidamente apaixonado por Sol (Sheron Menezzes) e também teve um caso com a ex-dançarina no passado, não conseguindo tirá-la da cabeça. Isso faz com que a advogada tire conclusão sobre a rival. Entenda!