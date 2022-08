Como estão os protagonistas de "Coração Indomável": ela já conquistou Hollywood

A novela, que fez tanto sucesso no Brasil, agora está disponível no catálogo gratuito de ViX, onde você pode assisti-la sem pagar nada. A cada semana, novos capítulos serão liberados no streaming, que pode ser acessado via web, via aplicativo de celular - nas lojas AppStore, para iOS, e Play Store, para Android - e também em dispositivos de TV conectada, como AmazonFire, Roku e Google Chromecast.