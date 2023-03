Núbia passa a perna em Ari, devolve ações para Guerra e revolta o herdeiro em "Travessia"

Nos próximos capítulos de "Travessia", Núbia (Drica Moraes) vai passar a perna em Ari (Chay Suede) e toma uma decisão drástica envolvendo o futuro do filho, devolvendo as ações que roubou de Guerra (Humberto Martins) em momento de fragilidade, mesmo indo contra a vontade do vilão. Entenda o que acontece!