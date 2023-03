Grávida, Chiara revela a Guerra que não pretende ficar com o filho em "Travessia"

A gravidez de Chiara (Jade Picon) vai mexer com tudo em "Travessia". Pegando Guerra (Humberto Martins) de surpresa no meio de vingança contra Ari (Chay Suede), a herdeira toma decisão drástica envolvendo o futuro do bebê e até o seu, optando por deixar o país ao final da gestação. Saiba mais!