Jade Picon não se pressiona em cenas que exigem mais em "Travessia": "Escuto o diretor"

"Travessia" consagrou a estreia de Jade Picon como atriz e colocou a ex-BBB direto no horário nobre da Globo, no papel de Chiara, que se envolve com Ari, personagem de Chay Suede. Apesar de sofrer muitas críticas por não ter formação na área, a influenciadora digital comentou o que faz para gravar cenas desafiadoras, especialmente as mais quentes.