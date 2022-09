Gloria Perez esclarece polêmica com presença de Jade Picon em "Travessia": "Se saindo bem"

Responsável por lançar nomes como Grazi Massafera e Camila Queiroz para o universo da teledramaturgia, Mauro fez questão de acompanhá-la em seu primeiro teste e ficou impressionado com o talento de Jade para as telinhas. Questionada se estava satisfeita, Gloria afirmou: "Assisti duas cenas que ela gravou e me confirmaram o que vi no teste: ela está se saindo muito bem no papel".