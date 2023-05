O que esperar do final de "Todas as Flores": 5 reviravoltas que devem movimentar a novela

"Todas as Flores" está chegando ao fim e o último bloco de capítulos reserva fortes emoções ao público do Globoplay na próxima quarta-feira (24). Como a novela sempre surpreende nas reviravoltas, separamos 4 detalhes para esperar do desfecho da novela que bateu recordes no streaming e vai ganhar exibição na TV aberta. Confira!