Duda Batsow fala sobre as expectativas para o final de Jéssica em "Todas as Flores"

Desde que caiu nas falsas promessas e foi parar na fazenda em "Todas as Flores", Jéssica (Duda Batsow) já fez de tudo para tentar escapar daquele lugar, formando aliança com Maíra (Sophie Charlotte) e, recentemente, com Diego (Nicolas Prattes). Em entrevista ao Zappeando ainda na primeira fase, a atriz comentou as suas expectativas para o final da novela.