Jhona Burjack revela coincidências em trajetória com "Todas as Flores": "Me identifico muito"

"Todas as Flores" conta com Jhona Burjack entre os talentos atores do núcleo da Gamboa. O artista faz o papel de Javé, filho de Darci (Xande de Pilares) e Patsy (Suzy Rêgo), que é apaixonado pela prima, Brenda (Heloisa Honein), revelando ter um coração gigante ao longo da trama. As semelhanças entre intérprete e personagem não são poucas na vida real.

Jhona Burjack fala sobre papel como Javé em "Todas as Flores"

Na novela original do Globoplay, Javé faz parte de uma família enorme, comandada por Dona Darcy (Zezeh Barbosa), que está sempre reunida e promove altas confusões. Mesmo sendo criado só pelo pai quase a vida toda, acolhe a mãe com os braços abertos.

Em coletiva de imprensa da qual o Zappeando participou, Jhona contou que se identifica com a parte da "grande família". "Eu nasci em família grande em cidade pequena, sempre fui muito sonhador, que nem Javé, em me tornar uma pessoa com condição boa, que fosse feliz".

O jovem tem a ambição de conquistar independência e, em certa altura da trama, engata alguns trabalhos como modelo. "Javé vai se tornar modelo e eu também sou modelo. Nunca imaginei que ia me tornar um", confessou o ator, que tem carreira internacional na área.

O ator entregou ainda uma outra coincidência da virada de Javé na novela com a qual se identificou. "Conheci minha namorada nesse mundo, fui viajar o mundo, fiz grandes trabalhos. E com Javé vai acontecer a mesma coisa, vai se descobrindo nesse caminho de modelo".

"Me identifico muito com Javé, ele é muito doce, generoso. Quando me deram a descrição do Javé me apaixonei de cara e é muito próximo de mim".



A única diferença é que Jhona garante nunca ter sofrido por amor e lamenta que Brenda faça o mocinho de trouxa ao tentar crescer na vida de qualquer jeito: "O Javé sofre demais, sofre demais na mão da Brenda e graças a Deus, eu tive minha família comigo me apoiando".

"Todas as Flores" está disponível no catálogo do Globoplay. A novela ganha novos capítulos semanalmente no streaming.