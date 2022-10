Letícia Colin se diverte fazendo vilã, mas torce para alguém pará-la em "Todas as Flores"

"Ela é patética porque é claro que ela não se dá só bem, isso é uma coisa muito boa do autor [João Emanuel Carneiro], os planos dão muito errado. É gostoso ver ela errando, tropeçando, as coisas não dão certo, ela fica com raiva", acrescentou a atriz, que acredita que Vanesa venha com a intenção de conscientizar.