Pai e filho em "Todas as Flores", Fabio Assunção e Humberto Carrão viraram muito amigos

"Todas as Flores", primeira novela original produzida exclusivamente para o Globoplay, vai contar com atores de peso no streaming, incluindo Fabio Assunção e Humberto Carrão, que são muito amigos na vida real, trocando declarações em coletiva de imprensa da qual o Zappeando participou. "Apaixonado pelo Carrão", declarou o veterano.