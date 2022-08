Timbó e Tereza são casal sofrido em "Mar do Sertão": "Transformam simplicidade em amor"

Parte do núcleo mais sofrido de "Mar do Sertão", ainda assim, a família de Timbó (Enrique Díaz) e Tereza (Clarissa Pinheiro) trará leveza para a história, ao mostrar a força do amor familiar.

Moradores da zona árida, os personagens lutarão diaramente para ter o que comer, sempre se mantendo muito unidos e não deixando faltar harmonia dentro de casa. Conheça mais sobre eles!

Timbó e Tereza serão opostos complementares

Parte da história escrita por Mário Teixeira, os personagens Timbó e Tereza retratarão uma realidade sofrida, enfrentada por milheres de brasileiros residentes na parte mais árida do sertão nordestino.

Apesar de não ter o que comer e lutar diariamente para sobreviver mais um dia, a família mostrará que o amor pode amenizar as piores situações.

Em coletiva de imprensa da novela, que contou com a particiação do Zappeando, os atores definiram a relação dos personagens."Eles vêm de uma realidade muito castigada, mas ao mesmo tempo, apesar de serem muito pobres, eles são muito rico de valores", afirmou Clarissa Pinheiro.

Mesmo com uma realidade tão difícil, a novela trará um tom mais leve, levando situações repletas de humor.

"O fato de tratarmos com humor, não pode tirar a seriedade do assunto. Se pegarmos os personagens, eles estão ali naquela esfera do não ter nada, ter fome, não saber o que vão comer no dia seguinte. Por outro lado, eles têm tudo, porque são muito amorosa e a estrutura familiar deles é muito sólida", explica Enrique Díaz.

Ainda assim, vivendo com a falta de recursos, o casal não deixará de lutar pelo mínimo de dignidade para seus filhos, Mirinho, Rosinha e Joca. "A Tereza preza muito pela dignidade dessa família", revelou a atriz, adiantando que, mesmo diante da simplicidade, sua personagem se esforçará para manter a casa arrumada e dar o maior conforto possível para sua família.



Mesmo unido, o casal também será muito diferente. "Tereza é quem tem o pé no chão e o Timbó só vive nas nuvens, ela é terra e ele é ar, mas é uma combinação muito interessantes eles dois", opina a atriz.

Grande amigo de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé), por quem tem muita admiração, Timbó estará sempre tentando fazer algumas trambicagens para se dar bem - algo que não afetará seu caráter como bom pai.

"O Timbó, apesar de ser um grande sonhador, ele é um bom pai. Ele faz as trambicagens dele, se achando o mais esperto do mundo, mas ele não deixa faltar em casa", revela Clarissa. Mesmo com uma grande harmonia familiar, os atores ainda adiantaram que toda essa união será ameaçada em determinado momento da trama.