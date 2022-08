"Mar do Sertão" será novela com realidade fabulosa que mostrará as dificuldades da região

Para Mário Teixeira, o problema da água no sertão foi uma inspiração para a história de fundo da produção. "A água é uma questão para o mundo, principalmente, para o Nordeste. O Coronel detém o poder, porque ele é dono do açude que irriga a região toda. Um dos projetos do prefeito e do Zé Paulino, é construir um outro açude, além de um hospital e uma escola descente", adiantou o autor sobre as problemáticas da novela.