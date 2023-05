Caio vai ser expulso de casa por Antônio em "Terra e Paixão": continua ajudando Aline

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", Caio (Cauã Reymond) vai ser expulso de casa por Antônio (Tony Ramos), depois de trair a confiança do pai para ajudar Aline (Barbara Reis) e intervir com ajuda de advogado, anunciando que metade do patrimônio do chefe da família La Selva pertence a ele. Saiba o que acontece!