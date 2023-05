O que acontece na família La Selva em "Terra e Paixão": Caio coloca vingança em prática

A família La Selva passa por uma grande reviravolta com a escolha do sucessor aos negócios de Antônio (Tony Ramos). Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", não vai faltar climão, com planos malignos por parte de alguns integrantes, além da vingança de Caio (Cauã Reymond) contra o pai. Saiba o que acontece!