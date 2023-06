Aline dá um tempo com Daniel e profecia muda tudo em "Terra e Paixão": vai se apaixonar

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", Aline (Barbara Reis) vai decidir dar um tempo no envolvimento com Daniel (Johnny Massaro), que volta até atrás na decisão de romper com Graça (Agatha Moreira). Ao se afastar do herdeiro de Antônio (Tony Ramos), a mocinha fica chocada com uma profecia de Jurecê (Daniel Munduruku).