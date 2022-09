Velho do Rio não salvou Alcides, mas sucuri dá fim em Tenório em "Pantanal": entenda

Uma das críticas levantadas pelo público do remake de "Pantanal" foi o fato do Velho do Rio (Osmar Prado) não aparecer para livrar Alcides (Juliano Cazarré) das garras de Tenório (Murilo Benício) no momento mais necessário de todos. Apesar de não ter feito parte da cena tensa, o ser místico vai dar um fim no corpo do grileiro, em forma de sucuri. Entenda!