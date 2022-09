Cena de tortura de Tenório contra Alcides e Maria Bruaca demorou 5 horas para ser gravada

Uma das sequências mais tensas de "Pantanal" foi ao ar no capítulo desta segunda-feira (26). Depois de sequestrar e torturar Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira), Tenório (Murilo Benício) abusou sexualmente do peão, que afirmou que o grileiro tinha acabado com sua vida. A cena forte levou em torno de 5 horas para ser gravada.