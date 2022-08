Quem é Laura em "Mar do Sertão"? Personagem vai ajudar Zé Paulino em sua vingança

Nascida no Brasil e morando há muitos anos nos Estados Unidos, Laura chega à novela das 18h disposta a ajudar Zé Paulino na vingança contra Tertulinho — mesmo sem saber direito quais os planos do rapaz. Isso porque ela é secretamente apaixonada pelo presidente da empresa na qual é diretora e, com isso, disputará o coração do protagonista com Candoca (Isadora Cruz).