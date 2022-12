Qual é o segredo de Joy em "Todas as Flores": fim do mistério muda tudo na novela

Joy, interpretada brilhantemente por Yara Charry, esconde um segredo em "Todas as Flores": a protagonista é portadora do vírus HIV. A revelação só acontece por volta do capítulo 38 e muda tudo na história, uma vez que Diego (Nicolas Prattes), ciente da condição, faz com que a mocinha se sinta segura para voltar a ter relações sexuais na novela.