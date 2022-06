6 personagens que assistem suas vidas mudarem completamente em "Além da Ilusão"

Os próximos capítulos de "Além da Ilusão", já em ritmo de reta final, vão fazer com que as vidas de alguns personagens nunca mais sejam as mesmas, entre eles está Davi (Rafael Vitti), que se desespera com a chegada do verdadeiro Rafael (Fabrico Belsoff) na fábrica de tecelagem, além de Heloísa (Paloma Duarte), Úrsula (Bárbara Paz) e mais. Confira!