Após ser confrontado, Joaquim tranca Isadora e gera pânico na reta final de "Além da Ilusão"

Joaquim (Danilo Mesquita) vai promover momentos de pânico e desespero para Isadora (Larissa Manoela) na reta final de "Além da Ilusão". Tudo acontece depois que a mocinha descobre o caso do pilantra com Iolanda (Duda Brack) e, dissimulado, o marido ainda joga na cara que é "culpa dela", acabando fora de si com a ameaça de divórcio. Entenda!