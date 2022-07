Em "Além da Ilusão", Letícia descobre que Bento está vivo no pior momento: será tarde demais

Diretamente de "Além da Ilusão", Letícia (Larissa Nunes) sobe ao altar com Lorenzo (Guilherme Prates), mas acaba se deparando com Bento (Matheus Dias), que acreditou ter morrido na guerra, lamentando o fato de ser "tarde demais" por ter se casado com o amigo do homem que nunca esqueceu. Fortes emoções vão agitar a reta final da novela!